Videosorveglianza alla Farnesiana, FdI “Grazie al gioco di squadra con Acer e associazione Rete”

La nota stampa

Il nulla osta alla videosorveglianza delle assemblee condominiali di Via Radini Tedeschi e di Via Marinai d’Italia a Piacenza rappresenta un importante risultato frutto di un gioco di squadra che ha visto impegnarsi ACER, l’associazione Rete Case popolari ed i consiglieri di Fratelli d’Italia Nicola Domeneghetti e Sara Soresi. I Consiglieri di FdI, sollecitati da residenti della zona ed appreso da Acer che l’impasse all’installazione delle telecamere era causata dalla necessità di ottenere il nulla osta dalla maggioranza dei proprietari e dal mancato raggiungimento del numero legale durante le assemblee, hanno deciso di avvalersi della collaborazione dell’associazione Rete Case popolari per sensibilizzare i proprietari alla partecipazione alle assemblee condominiali. Le suddette assemblee si sono così regolarmente svolte lo scorso 5 luglio, deliberando il nulla osta alla videosorveglianza.

“Un grande risultato – affermano i Consiglieri Domeneghetti e Soresi – che dimostra come certi problemi possano essere risolti solo parlando con i cittadini e come l’attività svolta dall’Associazione Rete Case Popolari sull’edilizia residenziale Pubblica (in particolare su via Marinai d’Italia e zone limitrofe) sia, e stia divenendo, sempre più preziosa”. “Si tratta di un’associazione che svolge un ruolo davvero importante – concludono i Consiglieri – e che ha già ottenuto importanti risultati sul territorio, basti ricordare, per esempio, le consegne alimentari e la raccolta fondi per l’acquisto di libri e cancelleria per le famiglie indigenti, la rimozione di carcasse di veicoli abbandonati nei garage e di rifiuti ingombranti negli androni dei palazzi, la pulizia dello scivolo e dei garage e la preziosa collaborazione con il Sindacato U.G.L.”.

ASSOCIAZIONE “RETE”: “RISULTATO IMPORTANTE” – Esulta anche l’Associazione “Rete” – Case Popolari, per voce del presidente Manuel Radaelli: “Grazie al perfetto gioco di squadra tra la nostra associazione, Acer ed i consiglieri Nicola Domeneghetti e Sara Soresi, intervenuti in prima persona su richiesta di alcuni residenti, siamo finalmente riusciti a portare a casa questo importante risultato. La situazione di stallo durava da tempo, ma grazie all’operazione di sensibilizzazione attuata negli ultimi tempi, l’ostacolo è stato superato”. “In questi due anni – continua Radaelli – in via Marinai d’italia soprattutto, abbiamo assistito ad episodi gravissimi come roghi dolosi, ma anche a notevoli miglioramenti. Sono state rimosse numerose carcasse di auto abbandonate, sono stati sgomberati i rifiuti pesanti dagli androni con la collaborazione tra noi e i residenti, abbiamo portato avanti iniziative per il decoro e la cura del quartiere. Senza contare le numerose iniziative nel sociale, dalla spesa alimentare ai più bisognosi all’erogazione di contributi.”

Chiude Radaelli: “Il lavoro in via Marinai d’italia e in via Radini Tedeschi sicuramente non si ferma qui. Saremo sempre una voce per i residenti e, dopo la positiva esperienza di tramite tra quest’ultimi ed Acer, cercheremo di apportare contributi ulteriori per il miglioramento della qualità della vita di chi più ha bisogno.”