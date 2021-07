Vintage e vinili, a Spazio 4.0 la decima edizione del mercatino del riuso

Una domenica pomeriggio all’ombra degli alberi del bosco urbano di Spazio4.0 – il Centro di Aggregazione Polivalente del Comune di Piacenza – da trascorrere con lentezza, cercando chicche d’autore tra i vinili o pezzi unici second hand, ascoltando musica dal vivo e gustando street food con gli amici.

SpazioStore vintage e vinili, il mercatino del riuso nato nel 2016 a Spazio2 da un’idea di Officine Gutenberg e Cooperativa L’Arco insieme all’associazione giovanile Sputnik, torna nella nostra città con la sua decima edizione e lo fa a Spazio4.0, sempre a cura delle due cooperative sociali. La prima data del 2021 sarà domenica 1 agosto, dalle 18 alle 22, in cui si riproporrà la formula musica live, vintage e vinili, angolo bar e street food. A seguire, il mercatino si svolgerà ogni prima domenica del mese .

Per chi è interessato a iscriversi come espositore e a vendere o scambiare vinili, oggetti, accessori o abbigliamento che non utilizza più, ma che altri potrebbero far rivivere, è possibile compilare entro giovedì 29 luglio il form online al seguente link: https://forms.gle/Kzq5WRqG27MGGBZw6. In alternativa, si possono scaricare Regolamento e Modulo di iscrizione dal sito di Spazio4.0, inviando il documento di partecipazione via e-mail o consegnandolo direttamente a Spazio4.0 il lunedì o il venerdì dalle 18 alle 20.

Per info: www.comune.piacenza.it/spazio4 e profili social di Spazio4.0: pagina Facebook Spazio4 Piacenza e account Instagram @spazio4piacenza.