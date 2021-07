Visita a Piacenza del sottosegretario Molteni, in arrivo sei nuovi agenti

Visita a Piacenza di Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno: l’esponente della Lega si è recato in questura, alla scuola di polizia di viale Malta e in prefettura per incontrare le autorità.

Il sottosegretario ha annunciato un potenziamento degli organici con l’arrivo di sei nuovi agenti: 2 in questura, 2 alla polizia stradale e 2 alla scuola agenti allievi.”

“Oggi in prefettura – ha spiegato Molteni – ho avuto un importante momento di interlocuzione con gli esponenti delle istituzioni e con i vertici delle forze dell’ordine. Ho particolarmente apprezzato le azioni di monitoraggio e ascolto, senza sovrapposizioni di competenze tra gli attori presenti all’incontro, messe in campo per dare supporto ai cittadini e al mondo imprenditoriale nel difficile momento della pandemia. Abbiamo affrontato anche il delicato tema della logistica: problematica non solo locale ma nazionale. Il diritto al lavoro va tutelato come va tutelato il diritto sindacale di scendere in piazza e di manifestare, naturalmente nel rispetto della legalità e della sicurezza”.