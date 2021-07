Visita guidata per la terza età alla chiesa di San Lazzaro, prenotazioni aperte da martedì 20

Giovedì 22 luglio, nuovo appuntamento a cura dell’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza, che propone una visita guidata per la terza età alla chiesa di San Lazzaro.

I partecipanti potranno ammirare gli interni dell’edificio parrocchiale annesso al Collegio Alberoni. La chiesa venne ampliata per volontà del Cardinale Alberoni e arricchita del coro, delle meravigliose cappelle laterali e dell’ampia sagrestia. Percorrendo la navata centrale si potranno ammirare lo splendido altare in stucco dedicato al Crocifisso e il mausoleo in marmi policromi del Cardinale Giulio Alberoni. La visita si soffermerà in particolare sulle opere del pittore piacentino Luciano Ricchetti che eseguì, nella prima metà del Novecento, i dipinti murali della splendida volta e del presbiterio che sono stati oggetto, negli ultimi anni, di un prezioso intervento di restauro.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’Ufficio Attività socio-ricreative al numero 0523-492724, cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni. Prenotazione obbligatoria a partire da martedì 20 luglio, dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento posti. Il costo della visita è pari a 5 euro, da pagare in loco alla guida.