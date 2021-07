VO2 Team Pink, Aurora Mantovani seconda a Massa Finalese

Si chiude con un brillante podio il week end del VO2 Team Pink, già protagonista sabato con le giovani leve (targate Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) ai tricolori giovanili su strada a Chianciano Terme (Siena).

Domenica 11 luglio a Massa Finalese, in provincia di Modena, la “panterina” milanese Aurora Mantovani ha centrato il secondo posto in volata nella corsa per Donne Juniores. La ciclista lombarda (classe 2002 e primo anno Under 23, ammessa come da regolamento a questo tipo di competizioni) si è arresa allo sprint solamente alla veneta Elena Contarin (Breganze Millenium), mentre il podio è stato completato da Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile).

Risultati

Donne Juniores Massa Finalese: 1° Elena Contarin (Breganze Millenium) 85 chilometri 400 metri in 2 ore 6 minuti 51 secondi, media 40,934 chilometri orari, 2° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink), 3° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile), 4° Matilde Bertolini (Valcar-Travel & Service), 5° Sara Dalla Valle (Team Wilier Chiara Pierobon), 6° Elisa Valtulini (Scv Bike Cadorago), 7° Sara Malucelli (Ciclismo Insieme Team Di Federico), 8° Beatrice Caudera (Gauss), 9° Sara Pepoli (Ciclismo Insieme Team Di Federico), 10° Matilde Ceriello (Racconigi Cycling Team).

Nella foto, il podio a Massa Finalese con Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) seconda