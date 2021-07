VO2 Team Pink “super” a Monselice: Tonetti seconda tra le Open, Barale si impone nelle Junior

Domenica da protagonista per il VO2 Team Pink, in evidenza a Monselice (Padova) nella gara per Donne Open.

La brianzola Cristina Tonetti (classe 2002 e primo anno Under 23) ha conquistato il secondo posto, entrando nella fuga decisiva a tre e venendo battuta al traguardo solamente da Elisa Dalla Valle (Top Girls Fassa Bortolo), mentre il podio è stato completato da Natalia Studenikina (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo). A 35 secondi è arrivato il gruppo, regolato allo sprint dalla piacentina Silvia Zanardi (BePink) davanti alla marchigiana Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo). Al decimo posto assoluto è giunta Francesca Barale, piemontese del VO2 Team Pink che ha conquistato anche la classifica per Donne Junior.

“E’ stata – commenta il direttore sportivo Stefano Peiretti – una domenica dal gusto agrodolce. Da un lato, ci sono le belle prestazioni coronate dal secondo posto di Cristina Tonetti, protagonista in fuga e battuta in volata solo da Elisa Dalla Valle, e dalla vittoria di Francesca Barale nelle Junior grazie anche ad Aurora Mantovani, che ha sacrificato un suo piazzamento Elite per tirarle la volata. Dall’altro lato, però, siamo stati un po’ penalizzati dalle cadute, tra coinvolgimenti e ritardi cronometrici derivanti, e da alcuni acciacchi fisici. Nonostante questo, comunque, siamo soddisfatti dei risultati ottenuti su un percorso esigente sotto il profilo altimetrico e per le elevate temperature. Guardiamo ancora più fiduciosi ai prossimi appuntamenti”.

Risultati

Donne Open Monselice: 1° Elisa Dalla Valle (Top Girls Fassa Bortolo) 94 chilometri in 2 ore 22 minuti 15 secondi, media 39,649 chilometri orari, 2° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink), 3° Natalia Studenikina (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 4° Silvia Zanardi (BePink) a 35 secondi, 5° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 6° Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo), 7° Hanna Tserakh (Team Minsk), 8° Silvia Persico (Valcar-Travel & Service), 9° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service), 10° Francesca Barale (VO2 Team Pink)

Classifica Donne Elite: 1° Elisa Dalla Valle (Top Girls Fassa Bortolo), 2° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink), 3° Natalia Studenikina (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 4° Silvia Zanardi (BePink) a 35 secondi, 5° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 6° Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo), 7° Hanna Tserakh (Team Minsk), 8° Silvia Persico (Valcar-Travel & Service), 9° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service), 10° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo)

Classifica Donne Juniores: 1° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 2° Sara Fiorin (Gauss), 3° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 4° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service), 5° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile), 6° Virginia Bortoli (Breganze Millenium), 7° Beatrice Caudera (Gauss), 8° Monica Castagna (Team Wilier Chiara Pierobon), 9° Alice Papo (Conscio Pedale del Sile), 10° Chiara Reghini (Team Wilier Chiara Pierobon).

Nelle foto Ossola, il VO2 Team Pink protagonista a Monselice