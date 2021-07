Volley Serie A, presentate le domande di iscrizione ai campionati 2021/2022

È scaduto oggi, lunedì 5 luglio, il termine per la presentazione dei documenti di ammissione ai Campionati di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca 2021/22.

La Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A inizia ora l’esame dei moduli consegnati dai Club aventi diritto. La Commissione chiuderà il verbale entro martedì 13 luglio e consegnerà alla FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti al 77° Campionato Serie A Credem Banca. In SuperLega, 13 Club aventi diritto hanno presentato documentazione. Verona Volley ha fatto domanda di acquisto del titolo da NBV Verona. Per la Serie A2, tutte le 13 domande attese sono state consegnate. In Serie A3, 27 Club aventi diritto hanno presentato domanda di iscrizione dopo la rinuncia all’iscrizione da parte di Roma Volley Club. Pallavolo Belluno ha fatto domanda di acquisto del titolo di UniTrento, Volley Marcianise (CE) del titolo di Alto Adige Volley Suedtirol Bolzano.

Di seguito sono riportati i nominativi societari: ogni Club indica poi la denominazione in Campionato, che verrà diffusa in un successivo comunicato stampa alla conferma dell’ammissione.

Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di SuperLega Credem Banca 2021/22:

Volley Lube Civitanova (MC)

Top Volley Cisterna (LT)

Powervolley Milano 2.0

Modena Volley Punto Zero

Vero Volley Monza

Pallavolo Padova

Sir Safety Umbria Volley Perugia

You Energy Volley Piacenza

Porto Robur Costa 2030 Ravenna

Prisma Taranto Volley

Trentino Volley

Verona Volley

Callipo Sport Vibo Valentia

Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di Serie A2 Credem Banca 2021/22:

Olimpia Pallavolo Bergamo

Atlantide Pallavolo Brescia

Libertas Brianza Cantù (CO)

New Mater Castellana Grotte (BA)

Cuneo Sport 2018

Rinascita Lagonegro (PZ)

VBC Mondovì (CN)

Pallavolo Motta (TV)

Impavida Pallavolo Ortona (CH)

Delta Volley Porto Viro (RO)

Volley Tricolore Reggio Emilia

Lupi Santa Croce (PI)

Emma Villas Vitt Siena

Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di Serie A3 Credem Banca 2021/22:

Saturnia Acicastello (CT)

Pallavolo Azzurra Alessano (LE)

Normanna Aversa Academy (CE)

Pallavolo Belluno

Pallavolo Bologna

Diavoli Rosa Brugherio (MB)

Casarano Volley (LE)

Virtus Volley Fano (PU)

Salento Best Volley Galatina (LE)

Volley 2001 Garlasco (PV)

M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina (FM)

Pallavolo Macerata

Volley Marcianise (CE)

Tya Pallavolo Marigliano (NA)

Folgore Massa Lubrense (NA)

Volley Modica (RG)

Volley Castellana Montecchio Maggiore (VI)

Gis Pallavolo Ottaviano (NA)

Pallavolo Franco Tigano Palmi (RC)

Volley Pineto (TE)

Team Volley Portomaggiore (FE)

Centro Sportivo Prata di Pordenone (PN)

Sabaudia Pallavolo (LT)

Volley Team San Donà di Piave (VE)

Volley Savigliano (CN)

Volley Parella Torino

Polisportiva Tuscania (VT)