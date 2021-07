Week end in campo per Piacenza e Fiorenzuola: test con Pergolettese e Reggiana

Fine settimana in campo per Piacenza e Fiorenzuola, che proseguono la preparazione estiva in vista della prossima stagione di serie C.

I biancorossi di Scazzola, reduci dalla prova positiva nel primo test stagionale contro la Sampdoria, affronteranno domenica 1 agosto in amichevole la Pergolettese al centro sportivo di Ripalta Cremasca (ore 17, gara a porte chiuse); i rossoneri di Tabbiani scenderanno in campo sabato 31 luglio, sempre alle 17, contro la Reggiana al centro sportivo Galeotti di Carpineti (Reggio Emilia). I biglietti – fa sapere la Reggiana – saranno disponibili (solo con Green Pass) in biglietteria al campo sportivo nel giorno della gara a partire dalle ore 16.

Sabato 7 agosto, invece, i rossoneri saranno in campo a Ripalta Cremasca per un’altra amichevole contro la Pergolettese.