Weekend di cinema all’aperto, al Daturi la proiezione di ‘Mank’ e ‘Due’

All’Arena Daturi di Piacenza è pronto ad aprirsi un nuovo weekend di cinema sotto le stelle.

Si inizia sabato 24 luglio (ore 21:30) con la proiezione del film “Mank“, di David Fincher con Gary Oldman (1h 31’, USA 2020). Nella pellicola, l’età d’oro di Hollywood viene presentata dal singolare punto di vista di Herman J. Mankiewicz, o semplicemente Mank, sceneggiatore visionario che collabora alla creazione del capolavoro di Orson Welles, “Quarto Potere”. Le complesse vicissitudini del protagonista plasmano l’opera, ad oggi ritenuta uno dei film più importanti di sempre, e i suoi conflitti ci mostrano la realtà privata, quella americana e quella del mondo del cinema degli anni dopo la Grande Depressione, il tutto immerso in un intrigante bianco e nero.

Il film è stato vincitore di premi alla scenografia agli Oscar, ai BAFTA, ai Satellite e al Critics Choice Award, alla fotografia agli Oscar e ai Satellite, e di altri riconoscimenti alla colonna sonora di Trent Reznor e alla Migliore Attrice non Protagonista a Amanda Seyfried, oltre a decine di altre nomination.

Domenica 25 luglio (ore 21:30) è invece in programma la proiezione di “Due“, film di Filippo Mengheretti con Barbara Sukova e Martine Chevallier (1h 35′, FRA 2019).

La trama della pellicola vede protagoniste due donne in pensione, Nina e Madeleine, che si amano in segreto da decenni. Tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa. Ma quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento improvviso, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità. E l’amore fra le due è messo alla prova.

INFO E PREZZI – L’ingresso per entrambe le proiezioni è di 5 euro (ridotto) 6 euro (intero). Per maggiori informazioni: http://cinemaniaci.org/cinema-all-aperto/