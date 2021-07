Women, a #EstateFarnese “I viaggiattori” raccontano l’universo femminile

Si intitola “Women”, lo spettacolo che la compagnia teatrale “I viaggiattori” porterà in scena sabato 3 luglio, alle 21.30, nel cortile di Palazzo Farnese, nell’ambito della rassegna culturale #EstateFarnese.

Lo show, divertente, agrodolce e anche un po’ “piccante”, racconterà le tante sfaccettature dell’universo femminile, prendendo spunto dai trenta monologhi “per donne” contenuti nel libro “Accessories” dell’autrice americana Gloria Calderòn Kellett, pubblicato nel 2006 dalla casa editrice Casini. Ad alternarsi sul palco sarà uno stuolo di attrici, che daranno anima e corpo a un’ampia carrellata di esperienze ironiche, graffianti, audaci e irriverenti, vissute dalle donne habitué del bar “Women”, frenetico luogo d’incontro di una città caotica in un mondo in continuo movimento. Donne che però non si limitano a raccontarsi, ma scavano dentro sé stesse, cercando nel pubblico una spalla e un po’ di complicità.

Il costo del biglietto è di 10 euro e il ricavato sarà devoluto ad Amop (Associazione piacentina malato oncologico). Biglietti disponibili online su www.vivaticket.com, in biglietteria al Teatro Gioco Vita in via San Siro 9 (dalle 10 alle 13, da mercoledì a venerdì) oppure il giorno dello spettacolo presso la biglietteria serale a Palazzo Farnese da tre ore fino a un’ora prima dell’inizio. Per informazioni: Teatro Gioco Vita tel. 0523 315578, biglietteria@teatrogiocovita. it.