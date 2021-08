150mila euro dai fondi covid a sostegno dei rivergaresi, le richieste online

Il Comune di Rivergaro ha aperto il bando a sostegno delle famiglie e delle attività economiche rivergaresi, stanziando 150mila euro dei fondi Covid ricevuti per far fronte all’emergenza della pandemia. Come già anticipato il bando, steso nelle linee guida in accordo con la minoranza, consiste nella distribuzione di tali fondi alle famiglie residenti nel Comune di Rivergaro con l’obbligo di utilizzare le somme che vengono attribuite nelle attività commerciali e artigianali del nostro Comune.

Il bando, scaricabile dal sito del Comune, attribuisce a tutte le famiglie residenti sul territorio rivergarese con un reddito lordo inferiore a 20 mila euro, se il nucleo è composto solo da una persona, o inferiore a 40 mila euro, se il nucleo è composto da più di una persona, una carta prepagata da utilizzare esclusivamente nei negozi e nelle attività artigianali di Rivergaro.

“Sul sito comunale e presso gli sportelli del Comune di Rivergaro è disponibile la modulistica per richiedere la River Card.” – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Monica Rancati – “Il termine per presentare le domande è fissato al 11/09/2021. Il bando si pone un duplice obiettivo ovvero quello di sostenere le attività del nostro territorio distribuendo ai residenti che hanno affrontato le difficoltà dettate dalla pandemia, e che quindi rientrano nelle fasce di reddito considerate, una carta ricaricabile spendibile nelle attività del nostro Comune.”

Il bando permetterà ai richiedenti di ottenere una carta prepagata di 250 euro per i nuclei monocomponenti, 300 euro per i nuclei composti da 2 persone, 350 euro per i nuclei con 3 componenti e 400 euro per i nuclei con 4 o più componenti. L’importo verrà incrementato ulteriormente di 50 euro per ogni figlio residente all’interno del nucleo con meno di 21 anni e di 50€ per ogni persona in stato di disabilità certificata con invalidità superiore al 50%. In ogni caso, l’ammontare complessivo del contributo non potrà essere superiore a 500 euro per ciascun nucleo.

“Già con il bando dello scorso anno” – conclude l’Assessore Rancati – “abbiamo distribuito alle attività del nostro territorio circa 95mila euro. Il nostro obiettivo è quindi quello di poter dare una ulteriore boccata d’ossigeno a commerciati ed artigiani e contemporaneamente sostenere ulteriormente le famiglie che hanno affrontato le maggiori difficoltà.”