Velodromo Pavesi, un centinaio di ciclisti in pista per il Gran Premio Alu Tecno

Al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola si è svolto mercoledì sera, 25 agosto, il Gran Premio Alu Tecno, tutto dedicato alle categorie maschili di ciclismo, con Esordienti, Allievi e Open che si sono sfidati in gare omnium.

Al via, in tutto, un centinaio di atleti, in quella che era l’ultima gara stagionale al Velodromo, capace di organizzare, anche in un’annata difficile come il 2021, 12 giornate di gare.

Questi i podi del Gp Alu Tecno:

ESORDIENTI

1° Federico Saccani (Gioca in bici Oglio Po)

2° Julian Bortolami (GB Junior Team)

3° Giacomo Dentelli (Ciclistica Valenza)

ALLIEVI

4° Davide Maifredi (Madignanese Ciclismo)

5° Angelo Monister (Mincio Chiese)

6° Florian Zambianchi (Vc Pontenure)

OPEN

7° Giovanni Vito (Aires Cycling)

8° Lorenzo Anniballi (Sidernec F.lli Vitali)

9° Christian Zanetta (Aires Cycling)