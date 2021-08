Ospite del Bobbio Film Festival, la regista Susanna Nicchiarelli ha presentato il suo ultimo film “Miss Marx”, storia di una rivoluzionaria imperfetta, come lei stessa ha definito la protagonista della sua pellicola, l’ultima delle tre figlie dell’autore del Capitale, Eleanor.

Susanna Nicchiarelli predilige storie del passato (come Nico, 1988 del 2017 e Cosmonauta del 2009) rispetto alla contemporaneità, “per poter dire qualcosa sul presente, non di certo per fare film storici, oltre al fatto che mi piace poter fare ricerca, lavorare con gli attori. La collaborazione con il cast di Miss Marx è stata speciale: hanno tutti approfondito i loro personaggi, leggendo biografie e raccogliendo materiale” ha detto durante il dibattito che è seguito alla proiezione, condotto dal critico Enrico Magrelli. Un lavoro certosino che si rispecchia nella scenografia e costumi: ogni inquadratura è un quadro, illuminato dalla bellezza preraffaelita di Romola Garai, che incarna Eleanor Marx, mentre il film è scandito da una colonna sonora post punk.

Ed è proprio in questo contrasto che si gioca tutta la vicenda umana di Eleanor: testimone prescelta ed erede morale di Karl (“mio padre ha voluto tutto per me, tranne la mia libertà” dice a un certo punto), scoprirà l’impossibilità di incarnare gli ideali del socialismo, anche all’interno della propria famiglia. La rivelazione che il matrimonio dei propri genitori non fosse perfetto, e anzi ancora più anticonvenzionale rispetto ai tempi (Marx ebbe un altro figlio, mai riconosciuto, con la governante di casa), distrugge Eleanor, così come la decisione della sorella Laura e del marito Paul Lafargue di abbandonare politica, annichiliti dal dolore di aver perso tre figli. Privato e politica si scindono inesorabilmente e per Eleanor diventa intollerabile l’unione con il grande amore della sua vita, il socialista Edward Aveling – infedele in amore e nella gestione del partito -, con il quale non si sposò mai, rifiutando consuetudini borghesi, salvo poi firmare i propri scritti anche con il cognome di lui. Consapevole dell’incapacità di essere all’altezza del destino che aveva scelto per se stessa, si toglie la vita.

“Non conoscevo la storia di Eleanor. Mentre stavo facendo altre ricerche, mi sono imbattuta in una frase che la riguardava e che mi ha colpito: ‘la figlia di Marx che tradusse Madame Bovary e fece la fine di Madame Bovary’ – ha detto la Nicchiarelli durante il dibattito che è seguito alla proiezione, condotto dal critico Enrico Magrelli -. Giudizio che non condivido: Eleanor Marx è stata una femminista, un’intellettuale che si è battuta per i diritti dei lavoratori e dei bambini. Certo, è stata una rivoluzionaria imperfetta ma il suo spirito di ribellione è quello che è importante, ed è rimasto fino a noi”.

La rassegna di Bobbio, fondata da Marco Bellocchio, con la direzione artistica di Piergiorgio Bellocchio, Paola Pedrazzini e Enrico Magrelli, prosegue stasera – 23 agosto alle 21 e 15 – con Figli di Giuseppe Bonito, con la sceneggiatura Mattia Torre. Ospite l’attore Valerio Mastandrea.