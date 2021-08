A Bobbio omaggio alla tradizione irlandese con la “Compagnia dell’Appennino”

Sale a Bobbio l’Appennino Festival che, dopo il successo della tappa a Rivergaro, sale più su in Val Trebbia.

Stavolta approda a Bobbio, dove mercoledì 4 agosto è in programma alle 21.30 il concerto della “Compagnia dell’Appennino” composta da Fabio Rinaudo (cornamuse europee), Stefano Buscaglia (piffero), Maddalena Scagnelli (violino) e Franco Guglielmetti (fisarmonica). Il concerto si terrà nel chiostro di san Colombano o, in caso di maltempo, nel Santuario della Madonna dell’Aiuto, chiesa dalla magnifica acustica in via Garibaldi: la serata sarà dedicata ai repertori e alle ballate della tradizione irlandese e appenninica in un omaggio alla figura di Colombano, monaco irlandese venuto sugli appennini del Piacentino.

Autentico protagonista sarà Rinaudo, animatore della storica irish band Birkin Tree e polistrumentista d’eccezione che si esibirà con diversi esemplari di cornamusa, da quella irlandese alla piva e alla musa dei nostri Appennini. Ad accompagnarlo però saranno anche il giovane talento del piffero Buscaglia e Scagnelli e Guglielmetti.