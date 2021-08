A Bobbio torna il grande cinema con Bellocchio, Nicchiarelli, Mastandrea, D’Amelio e i D’Innocenzo

Torna il Bobbio Film Festival dopo l’anno di stop forzato. Giunta alla 24esima edizione, la rassegna cinematografica riconferma il suo alto profilo e la sua offerta culturale.

Nei giorni del festival, otto serate dal 21 al 28 agosto, Bobbio si animerà di artisti, critici cinematografici, addetti ai lavori, appassionati stagisti che renderanno più interessante il momento caratterizzante del Festival: l’incontro-confronto del pubblico con i registi dopo le proiezioni dei film serali. Ma non solo proiezioni. Durante il festival si terranno, come al solito, anche i corsi estivi di alta formazione cinematografica di Fondazione Fare Cinema: il “Seminario residenziale di critica cinematografica” curato da Anton Giulio Mancino (insieme ad Alberto Crespi, Stefano Francia di Celle, Enrico Magrelli, Cristiana Paternò), un’occasione formativa unica per gli studenti che compongono la giuria del festival; oltre allo storico corso di regia “Fare Cinema”, affidato per l’edizione 2021 a Giorgio Diritti.

La rassegna è organizzata da Fondazione Fare Cinema, in sinergia con il Comune di Bobbio e il sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Regione Emilia Romagna, Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Ecco il programma (SCARICA LA LOCANDINA) che come al solito vede la presenza di grandi ospiti, attori e registi del cinema italiano: l’apertura di sabato 21 agosto sarà con l’ultimo film di Marco Bellocchio appena passato a Cannes dove il maestro ha ricevuto la Palma d’Oro alla carriera: “Marx può aspettare” – regia di Marco Bellocchio, ospite della serata: Marco Bellocchio

Domenica 22 agosto, ore 21.15 “Miss Marx” – regia di Susanna Nicchiarelli, ospite della serata: Susanna Nicchiarelli

Lunedì 23: agosto, ore 21.15 “Figli” – regia di Giuseppe Bonito, ospiti della serata: Valerio Mastandrea e Francesca Torre, moglie di Mattia Torre.

Martedì 24 agosto, ore 21.15 “La terra dei figli” – regia di Claudio Cupellini, ospite della serata: Valerio Mastandrea.

Mercoledì 25 agosto, ore 21.15 “Favolacce” – regia di Damiano e Fabio D’Innocenzo, ospiti della serata: Damiano e Fabio D’Innocenzo.

Giovedì 26 agosto, ore 21.15 “Il cattivo poeta – regia di Gianluca Iodice, ospite della serata: Gianluca Iodice.

Venerdì 27 agosto, ore 21.15 “Hammamet” – regia di Gianni Amelio, ospite della serata: Gianni Amelio.

Sabato 28 agosto, ore 21.15 Serata “Fare Cinema” e Cerimonia di Premiazione finale. Proiezione di “Se posso permettermi” regia di Marco Bellocchio; “Passatempo” regia di Gianni Amelio; “Zombie” regia di Giorgio Diritti.

La presentazione del cartellone si è tenuta nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano alla presenza della direttrice del Festival Paola Pedrazzini, del presidente padrone di casa Roberto Reggi e del sindaco di Bobbio Roberto Pasquali.

“Quando parliamo del Bobbio Film Festival, parliamo di un’iniziativa consolidata, che però ogni anno stupisce. Quest’anno stupisce per il riconoscimento ricevuto a Cannes da Bellocchio, il regista forse più amato del momento, – ha sottolineato Reggi – simbolo di una generazione di registi ormai scomparsa. La rassegna di quest’anno ha dunque questa caratterizzazione ulteriore. Come Fondazione abbiamo sostenuto in questi anni l’iniziativa e vogliamo continuare a farlo, aggiungendoci un elemento identitario: Bellocchio è riferimento di una piacentinità laboriosa, ma creativa, capace di raccontare in maniera diretta la realtà. Questo elemento identitario auspichiamo si rafforzi ulteriormente in futuro”. Per Roberto Pasquali, “il festival si arricchisce con il Premio di Cannes a Bellocchio, coronamento della carriera di un maestro del cinema. Ci saranno 8 serate da vedere e da gustare: saremo tassativi per l’accesso con il “green pass” – ha avvisato -. Io stesso sarò all’ingresso per i controlli, non abbiamo altra possibilità”.

La direttrice Paola Pedrazzini ha ricordato: “L’anno scorso è stata una sofferenza non poter fare il festival, una mancanza che abbiamo sentito. Quest’anno grande attesa per quest’evento, che si aprirà con “Marx può aspettare”, del nostro presidente Bellocchio, film che ha ricevuto un grande riconoscimento a Cannes. Bellocchio è sempre rimasto legato alla sua famiglia e al suo territorio, quindi sarà particolarmente significativo presentare questo film proprio nella sua Bobbio. L’elemento biografico sarà filo comune di gran parte dei film che verranno proiettati, a cui si aggiungerà anche il rapporto tra uomo e società, indagato in particolar modo nei film “Favolacce” e la “Terra dei figli””.

INFO BIGLIETTI ED ACCESSO AGLI EVENTI – La biglietteria del festival è gestita direttamente dal Comune di Bobbio. I biglietti possono essere acquistati a partire dall’11 agosto:

– Online su www.ticketnow.it nella sezione Bobbio Film Festival, accessibile anche dal sito di Fondazione Fare Cinema nella sezione Bobbio Film Festival;

– A Bobbio presso l’ufficio affari generali del Comune di Bobbio (al primo piano del Palazzo del Comune in piazzetta Santa Chiara a Bobbio) dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e anche, nelle serate del festival, direttamente all’ingresso del chiostro di San Colombano (in piazza Santa Fara) dalle ore 20:00 alle ore 21:15.

Per info sull’acquisto dei biglietti: tel 0523962806; mail turismo@comune.bobbio.pc.it