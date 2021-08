A Fiorenzuola arriva l’esterno offensivo Currarino

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l’accordo per le prestazioni sportive di Michele Currarino in vista della stagione 2021/2022 di Serie C.

Esterno offensivo classe 1992 di Levanto, Currarino è un innesto importante per la squadra rossonera; cresciuto nel settore giovanile di Virtus Entella, ha disputato 3 stagioni in Serie D con la maglia della Lavagnese.

Da lì il ritorno all’Entella, dove ha disputato 22 presenze in Serie B e 18 in Serie C prima di passare al Monopoli, squadra da cui è stato prelevato dal Fiorenzuola.

Currarino è a disposizione di Mister Luca Tabbiani, con cui aveva già lavorato ai tempi della Lavagnese, e del suo staff.

A Michele il benvenuto in U.S. Fiorenzuola 1922.