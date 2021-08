“A metà settembre vaccinato l’80% dei piacentini”. A fine mese chiude l’hub di Piacenza Expo

“Proseguiamo pieno regime con un ritmo di 2mila vaccinazioni al giorno, fino al 12 settembre abbiamo programmato circa 68mila appuntamenti e andremo a utilizzare tutte le dosi che ci sono state fornite: entro la metà di settembre dovremmo arrivare all’80% della popolazione vaccinata”.

E’ il direttore sanitario dell’Ausl Piacenza Guido Pedrazzini a fare il punto – durante la presentazione del report settimanale sull’andamento della pandemia – sulla campagna vaccinale anti covid in corso nella nostra provincia. Complessivamente (dato alle ore 9 del 3 agosto) sono state somministrate 325.303 dosi. Gli assistiti con almeno una dose salgono a 173.544 (su 282.982); la percentuale di vaccinati rispetto agli assistiti è del 61,3% che sale al 67,4% se si considerano solo gli over 12. “Abbiamo vaccinato almeno con una dose il 67% della popolazione – ha spiegato Pedrazzini -, un altro 8% si è prenotato. Al momento per le prossime settimane abbiamo circa 9mila posti disponibili, circa 1.500 a settimana: ad oggi si va a saturazione dei posti nel giro di tre giorni. Da qualche tempo abbiamo anche attivato un’informazione last minute attraverso la stampa e i nostri canali online e social andando a rendere noti i posti vaccinali che si rendono disponibili”.

“Stiamo lavorando – ha aggiunto – per portare al più alto numero di vaccinati possibili le fasce di popolazione più a rischio, ma anche nelle altre fasce d’età vediamo un incremento dei numeri. In agosto avremo ancora alcune giornate completamente dedicate agli under 18, ma abbiamo aperto tutte le giornate vaccinali anche a questa fascia d’utenza per arrivare a metà settembre con il maggior numero di giovani vaccinati per una frequenza scolastica più sicura”.

Pedrazzini ha inoltre annunciato la chiusura del polo vaccinale allestito a Piacenza Expo dal prossimo 31 agosto: “A settembre riprenderanno le attività fieristiche e la struttura non sarà più disponibile, ci stiamo attrezzando per aumentare la capacità operativa dell’hub dell’Arsenale – ha spiegato -. Le sedi di Castel San Giovanni e Fiorenzuola continueranno normalmente, per quanto riguarda Bettola e Bobbio l’operatività si è ridotta perchè si è raggiunto il target della popolazione da vaccinare è stato raggiunto. Non saranno smantellati, vengono tenuti in “stand by” pronti ad essere riattivati nel caso vi sia la necessità di supportare la campagna vaccinale o nell’evenienza di una terza dose di vaccino”.

OPEN DAY VACCINALI – Proseguono in provincia gli Open Day vaccinali promossi dall’Ausl di Piacenza di concerto con i sindaci del territorio. Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti

Mercoledì 4 agosto – Corte Brugnatella – mercato

Sabato 7 agosto – Bobbio – mercato

Domenica 8 agosto – Castel San Giovanni – mercato

Martedì 10 agosto – Ferriere – mercato

Mercoledì 11 agosto – Ottone – mercato

Giovedì 12 agosto – Farini – mercato

Venerdì 13 agosto – Lugagnano Val d’Arda – mercato –

Domenica 22 agosto – Pianello Val Tidone – mercato e fiera del cotechino