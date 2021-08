A Ziano si brinda con i Calici di Stelle.

Sabato 7 agosto nel paese più “vitato” d’Italia torna la manifestazione organizzata sotto l’egida del Movimento Turismo del Vino e Città del Vino.

L’evento si svolge all’interno del programma di Confluenze Festival, giunta alla sua quarta edizione e che si propone come promotore delle bellezze della Val Tidone e della Val Luretta rivolgendosi a un turismo consapevole, rispettoso e interessato a partecipare attivamente alla creazione di un nuovo modo di fare cultura e di vivere il territorio. “Calici di Stelle – spiega Manuel Ghilardelli, sindaco di Ziano Piacentino – avrà un target moderno e innovativo mantenendo comunque un forte legame con il format della manifestazione nazionale. Il nostro paese, capitale del vino piacentino, ospiterà all’interno di questa rassegna numerosi produttori ma anche diversi food truk che serviranno pietanze strettamente legate al territorio come bataro, cotechino e primi piatti piacentini”.

Calici di Stelle è organizzata dall’associazione Sette Colli e dall’amministrazione comunale di Ziano Piacentino e si svolgerà nei giardini comunali accanto ai locali dell’Enoteca Regionale che propria in questa occasione vedrà l’inaugurazione. Il programma prevede un ulteriore intreccio con Confluenze Festival con l’inaugurazione alle 18.30 della mostra Gioielli in Fermento e che resterà visitabile anche nella giornata di domenica 8 agosto. I cancelli di Calici di Stelle apriranno invece sabato alle 19.30 e sarà possibile acquistare i bicchieri per degustare le eccellenze piacentine.

Durante la manifestazione, che si svolgerà integralmente all’aperto, sarà eseguita musica dal vivo. Per poter partecipare alla serata occorre rispettare le vigenti normative in tema di contenimento della pandemia.