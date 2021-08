Addio a Gino Strada, anche Piacenza piange il medico sempre a fianco degli ultimi

E’ scomparso all’età di 73 anni Gino Strada, medico e fondatore, insieme alla moglie, di Emergency, associazione umanitaria nata nel 1994 per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà.

Legato alla nostra provincia, era stato ospite a Piacenza in diverse occasioni: dal Bobbio Film Festival nel 2009, al Festival del Diritto nel 2013, quando aveva ricevuto anche il premio Anmil. Lo scorso ottobre è intervenuto nel corso della Giornata del Dono promossa dall’Università Cattolica di Piacenza: “Aiutare le persone in difficoltà – le sue parole durante l’incontro – è un gesto umano, normale, che disegna una società meno aggressiva, più equa. Questa umanità va recuperata, ce ne siamo dimenticati”.

“Il nostro amato Gino è morto questa mattina – il ricordo dell’associazione da lui fondata -. È stato fondatore, chirurgo, direttore esecutivo, l’anima di Emergency.“I pazienti vengono sempre prima di tutto”, il senso di giustizia, la lucidità, il rigore, la capacità di visione: erano queste le cose che si notavano subito in Gino. E a conoscerlo meglio si vedeva che sapeva sognare, divertirsi, inventare mille cose. Non riusciamo a pensare di stare senza di lui, la sua sola presenza bastava a farci sentire tutti più forti e meno soli, anche se era lontano. Tra i suoi ultimi pensieri, c’è stato l’Afghanistan, ieri. È morto felice. Ti vogliamo bene Gino”. “Il mio papà Gino Strada non c’è più – ha scritto su Twitter la figlia Cecilia -. Io vi abbraccio ma non posso rispondere ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui: dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma”.

La notizia della scomparsa di Strada ha suscitato un vasto cordoglio. “Una vita spesa per gli altri. Una vita spesa per gli ultimi. Sempre. Mancherai tanto Gino Strada – il messaggio del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini -. Un abbraccio ai famigliari, alla comunità di Emergency e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

PRC “IL SUO ESEMPIO RIMARRA’ SEMPRE IN COLORO CHE LO HANNO VISSUTO” – “Apprendiamo con dolore e tristezza la notizia della scomparsa di Gino Strada. Con lui se ne va un fulgido esempio di quello che vuol dire “vivere per gli altri”, se ne va un uomo che ha deciso di combattere contro la guerra e contro la sofferenza che essa causa ovunque – scrive in una nota la Segreteria Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Piacenza -. È stato un uomo che ha deciso di spendere la propria vita per fare del bene ovunque, nelle zone di guerra e in quelle terremotate, senza mai cedere a compromessi di potere né schierarsi con questo o quel potente che gli faceva la corte. Il suo scopo era quello di salvare vite umane, dal povero contadino colpito da una pallottola vagante al soldato ferito durante un attacco. È stato questo il suo più grande insegnamento, non guardare in faccia al colore della bandiera ma guardare solo gli occhi della persona che aveva davanti”.

“In questi anni dove troppi politici sputano odio a ogni dichiarazione – concludono -, il suo lavoro era la Resistenza più forte e migliore che ci potesse essere. Oggi si spegne l’uomo, ma non l’idea e gli insegnamenti. Essi resteranno vivi per sempre in chi lo ha vissuto, in Emergency e in sua figlia Cecilia!”