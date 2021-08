Afghanistan, Fratelli d’Italia: “Solidarietà concreta, gli amministratori si attivino per accogliere i profughi”

“La gravità di quanto sta avvenendo in Afghanistan richiede serietà, non demagogia o facile propaganda sulla pelle del popolo afgano” lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, prendendo le mosse dalla posizione della leader Giorgia Meloni la quale ha rimarcato “la necessità di sostenere gli Stati confinanti, con importanti stanziamenti economici da parte di Ue ed Occidente, affinché accolgano i profughi” tenendo altresì presente “la necessità di ponti aerei in favore di coloro i quali ci hanno aiutato in questi anni, nonché le donne ed i bambini in pericolo di vita”.

Non hanno dubbi quindi i locali rappresentanti di Fratelli d’Italia: “A fronte del ritorno dell’integralismo islamico sulla testa di 30 milioni di Afghani, con l’inevitabile corredo di vessazioni per le donne e la compressione dei diritti civili faticosamente affermatisi in quel Paese, per tacere della eventualità tutt’altro che remota del ritorno del terrorismo vero e proprio, a nulla serve indignarsi a comando. Stanti le responsabilità che l’occidente si è assunto in 20 anni di missioni internazionali, di denaro profuso per favorire il consolidamento delle locali istituzioni poi crollate in un battito di ciglia, il minimo sarà farsi carico di coloro i quali si rivolgeranno al nostro Paese per avere libertà, serenità e sicurezza”. “A questo proposito – spiegano i componenti del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia – aderiamo come forza politica all’appello dell’Associazione dei Liberali Piacentini di prepararsi a farsi carico dei profughi afghani.

Invitiamo quindi – conclude la nota – gli amministratori locali che a noi fanno riferimento ad attivarsi per tempo, al fine di dimostrare in queste ore buie e di profonda vergogna per l’Occidente, il grande cuore dei piacentini che, non in parole ma in opere, saremo davvero solidali con il popolo afghano”. (nota stampa)