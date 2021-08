Afghanistan, Rancan (Lega) “Aiutare donne e bambini sia priorità della Regione”

“Aiutare, proteggere e dare un futuro alle donne e ai bambini afghani deve essere una priorità nell’agenda della Regione Emilia-Romagna”.

Così il capogruppo della Lega Er, Matteo Rancan, alla notizia che la Regione Emilia-Romagna accoglierà le prime 108 persone provenienti dall’Afghanistan, uomini e donne che prestavano servizio nell’ambito della missione Italia-Nato.

“Si tratta di un dovere morale nei confronti della parte più debole della popolazione che rischia di venire massacrata dai tagliagole talebani. Ma occorre tutelare anche chi ha collaborato col nostro Paese durante questi anni di impegno, di presenza e di battaglia per la difesa delle persone e delle libertà, in cui migliaia di vite sono state sacrificate per la tutela dei diritti e della democrazia”.

“Compito della Regione – conclude Rancan – deve anche essere la tutela dei profughi sotto il profilo sanitario rispetto alla minaccia rappresentata dal Covid. In questo momento di emerganza ognuno è chiamato a fare la propria parte con responsabilità”.