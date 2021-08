Aggressione a Sariano di Gropparello: due arresti per tentato omicidio. I fatti risalgono al 7 agosto scorso, quando un uomo di 34 anni, di nazionalità marocchina, venne trovato in gravissime condizioni nelle campagne di Gropparello.

Da lì sono partite le indagini dei carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola: nei giorni scorsi hanno portato all’arresto di due persone di nazionalità marocchina – di 40 e 37 anni – ritenuti responsabili di tentato omicidio.

Il movente dell’aggressione sarebbe di natura passionale: la vittima avrebbe conosciuto in carcere il 40 enne dove entrambi stavano scontando la pena.

Il 34enne, una volta tornato in libertà, aveva iniziato una relazione con l’ex fidanzata del 40enne. La vendetta – secondo qunato appurato dai carabinieri – si sarebbe consumata nei giorni scorsi.

Con la complicità di un amico (il 37enne finito nei guai), il 40enne – ora ai domiciliari – ha invitato a casa propria l’ex compagno di cella, con l’invito a trascorrere a Sariano di Gropparello una serata a base di psicofarmaci e alcol.

Qui, nella prime ore della notte del 7 agosto si sarebbe consumata la brutale aggressione, con il 34enne colpito ripetutamente a calci e pugni e con l’asta di un ventilatore, per poi essere abbandonato – creduto morto – nei pressi dell’abitazione del 40enne.

Al mattino un passante ha richiesto l’intervento del 118, il 34enne è stato ricoverato e si trova tuttora in progonisi riservata. Le meticolose indagini del carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola hanno ricostruito la vicenda, scoprendo nella casa teatro dell’aggressione tracce di sangue, sia sui muri che in alcuni stracci utilizzati per ripulire i locali.

Il 21 agosto a Massa Carrara è stato arrestato l’amico 37enne, il 24 è stato portato in carcere anche il 40enne. Per loro l’accusa è di tentato omicidio.