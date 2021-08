Al Velodromo Pavesi le ultime due gare stagionali

AL VELODROMO DI FIORENZUOLA LE ULTIME DUE GARE STAGIONALI

In gara le donne nel GP Pavinord e gli uomini nel Gp Alu Tecno. In pista anche Elite e Junior

Il Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola si appresta ad ospitare le ultime due gare stagionali, martedì e mercoledì, in entrambi i casi con inizio alle 17: due giornate dedicati il primo alle categorie femminili e il secondo a quelle maschili, per il gran finale di un 2021 che è stato da ricordare per il ciclismo su pista italiano, l’oro olimpico del quartetto maschile è la perla più brillante, ma nei giorni scorsi sono arrivati anche tanti titoli e medaglie dagli Europei Juniores e Under 23 disputati ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, dove grande protagonista è stata Silvia Zanardi, piacentina cresciuta al Velodromo di Fiorenzuola, che ha conquistato tre titoli (corsa a punti, inseguimento individuale e a squadre). Un 2021 che ha già visto al Velodromo Pavesi ben 10 giornate di gare, fra cui la 6 Giorni delle Rose Internazionale, gara di classe 1 che è fra le più importanti al mondo per quanto riguarda il ciclismo su pista.

Si parte domani con il Gran Premio Pavinord, dedicato a Donne Esordienti, Allieve e Open (Juniores ed Elite), che si sfideranno in omnium, su tre prove (scratch, tempo race e corsa a punti) per Esordienti e Allievi, su tutte e quattro per la categoria Open.

Mercoledì tocca alle stesse categorie, ma al maschile, sfidarsi nelle medesime prove, nel Gran Premio Alu Tecno.

Le due giornate metteranno anche in palio il titolo regionale dell’omnium Juniores (maschile e femminile) se nella gara per quella categoria vi saranno almeno cinque partenti di squadre emiliano romagnole.

Martedì 24 agosto, h 17.00 – Gp Pavinord

Donne esordienti e donne allieve omnium su 3 prove

Donne open (juniores + elite) omnium completo

[Con almeno 5 juniores Donne emiliano romagnole partenti è campionato regionale omnium]

Mercoledi 25 agosto, h 17.00 – Gp AluTecno

Esordienti e allievi omnium su 3 prove

Open (juniores + elite) omnium completo

[Con almeno 5 juniores emiliano romagnole partenti è campionato regionale omnium]