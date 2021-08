Motonautica, il campione piacentino Alex Cremona trionfa nella seconda tappa del Mondiale in Ucraina

Alex Cremona ha dominato la seconda tappa del Campionato Mondiale di Motonautica nella classe F250. Il campione piacentino ha trionfato a Ternopil in Ucraina davanti al bulgaro Ivanov e all’ungherese Bodor.

“Ho vinto tutte e tre le prove, quindi grazie a questo risultato io e il mio team ci presenteremo domenica prossima in Repubblica Ceca per l’ultima gara del Mondiale in testa alla classifica a pari punti con Bodor. Sarà una sfida emozionante come piace a noi, ma per ora godiamoci la vittoria e questo momento di felicità. Ringrazio Leonardo Pavesi e Nicola Giacco che sono i miei meccanici, la mia famiglia che mi ha supportato in Ucraina, il mio team che ha fatto il tifo da Piacenza e Giuseppe Rossi che prepara brillantemente i nostri motori”.

Per quanto riguarda gli altri risultati, nella F500 il piacentino Giuseppe Rossi ha ottenuto la quarta posizione, mentre è giunto quinto nella F125 Mattia Ghiraldi che corre per il team C&B Racing team/ club Ass.Motonautica San Nazzaro. (nota stampa)