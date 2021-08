Alla scoperta della Ricci Oddi, mercoledì visita guidata per la terza età

Mercoledì 18 agosto l’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza propone un nuovo appuntamento per la terza età alla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi.

La visita guidata rappresenterà l’occasione per ammirare il celebre “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt, ma durante il percorso verranno illustrati numerosi capolavori della collezione della Galleria di via San Siro. I visitatori ripercorreranno la storia della pinacoteca e del suo generoso fondatore, il collezionista Giuseppe Ricci Oddi, che donò alla sua città le opere in suo possesso. Progettata dall’architetto Giulio Ulisse Arata, la Galleria d’arte moderna venne inaugurata nel 1931 nel cuore della città, sull’area dell’ex convento di San Siro, concessa gratuitamente dal Comune di Piacenza.

Oggi la sede museale ospita oltre quattrocento opere d’arte, databili tra il 1830 e il 1930, con sezioni ordinate secondo provenienza geografica e sale monografiche.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative al numero 0523-492724, cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni. Le iscrizioni saranno raccolte a partire da lunedì 16 agosto, dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento posti. Il costo della visita (guida e ingresso) è pari a 8 euro. Per accedere sono necessari Green Pass e mascherina.