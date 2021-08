Amministrative, i candidati Bersani, Ricci e Cavanna a confronto “Lavoriamo per il bene del territorio”

Martedì 17 agosto a Fiorenzuola (Piacenza) si sono incontrati tre candidati sindaci per le prossime amministrative del 3 e 4 ottobre.

Si tratta di Dario Marini Ricci, candidato sindaco per “Cambiamo Fiorenzuola”, Paolo Bersani, candidato sindaco del comune di Rottofreno nella lista civica “RipensiAMO Rottofreno” e Luigi Cavanna, candidato sindaco del comune di Gropparello per la lista “Nuovi Obiettivi per Gropparello”.

“È stato – rimarcano i tre candidati in una nota – un incontro voluto dai tre partecipanti per scambiarsi opinioni e consigli per la prossima campagna elettorale che partirà a breve. Il dialogo è alla base della politica, crediamo fortemente nella costruzione di legami e nel poter imparare costantemente dal confronto con l’esperienza altrui. Tutti e tre rappresentiamo, in forme diverse, prospettive di rinnovamento. Dopo questo incontro – fanno sapere – continueremo a lavorare insieme per il bene del nostro territorio e per poter continuare ad arricchirci a vicenda tramite il dialogo e lo scambio reciproco”.