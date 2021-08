Antonio Zaccariello rinnova con il Fiorenzuola, sarà a disposizione per l’esordio in campionato

Continua il matrimonio tra U.S. Fiorenzuola e Antonio Zaccariello, al quarto anno in rossonero.

In una nota ufficiale, la società calcistica ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo delle prestazioni sportive del giocatore per la stagione 2021/2022 di Serie C.

“Zaccariello – continua il comunicato -, alla sua 4° stagione in rossonero, ha finora collezionato 64 presenze con la maglia rossonera realizzando 3 reti e 3 assist. Fulcro del centrocampo che ha conquistato la promozione in Serie C nello scorso campionato, nelle ultime giornate Zaccariello aveva patito un infortunio muscolare che lo ha fatto lavorare in maniera differenziata nel pre-campionato. Con la firma ufficiale sul contratto – conclude la nota del club -, Antonio sarà regolarmente a disposizione di Mister Tabbiani e del suo staff in vista della prima gara stagionale contro la Feralpisalò di sabato 28 agosto 2021 alle ore 17.30”.