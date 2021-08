Appennino Festival, a Pigazzano happening di musica e poesia nella notte di San Lorenzo

La notte di San Lorenzo di Appennino Festival è sempre, tradizionalmente, a Pigazzano. Con un happening di musica e poesia che mette sotto i riflettori poeti e musicisti di gran bravura, a volte emergenti, a volte con grande esperienza.

Non fa eccezione quest’anno la rassegna diretta artisticamente da Maddalena Scagnelli che martedì 10 agosto approda appunto vicino a Pigazzano nel comune di Travo, piccolo borgo affacciato sulla valle ideale per ammirare le stelle cadenti. E per apprezzare quelle, e non sono poche, che con le loro parole e la musica affolleranno la serata di “Poesia e musica nella notte di San Lorenzo”. L’appuntamento è alle 21.30 con una serie di talenti letterari e musicali: c’è Stella Poli, docente di editing della poesia contemporanea allo Iulm e poetessa e scrittrice lei stessa, arrivata finalista al prestigioso premio Italo Calvino e oggi in attesa di entrare fra gli autori pubblicati da Mondadori con il suo libro “La gioia avvenire”. C’è Davide Ferrari, che da anni si occupa di poesia, teatro, scrittura creativa e formazione anche per l’università di Pavia ed è autore di diverse raccolte poetiche, nonché freschissimo vincitore del Premio Poesia Onestà 2021; fra l’altro proprio di recente il suo libro “Tutte le altre rose” (Effigie edizioni) è stato segnalato dal dantista Mirko Volpi sull’inserto “La Lettura” del Corriere della Sera.

Ci sono poi Liliana Palumbo, poetessa e performer che si accompagnerà nella lettura con uno strumento, Fausto Ferrari che è cantore e camminatore dell’Appennino, oltre che referente dei Quaderni della Valtolla e scopritore di sentieri; e ancora Marco Pettorelli, padano di Monticelli impegnato in una inesausta ricerca di un Appennino autentico, estremo come le osterie di cui ha scritto. A alternarsi alle parole poetiche saranno Tommaso Battilocchi al clavicembalo ed Edoardo Belloni al violoncello: giovanissimi studenti ma già di grande valore, i due musicisti proporranno una serie di brani tratti dai repertori antichi che accompagneranno questa serata.

L’happening di musica e poesia a Pigazzano rappresenta uno degli appuntamenti tradizionali di Appennino Festival: ma soprattutto è da sempre l’occasione di valorizzare molti talenti letterari emergenti, scelti per le capacità e la bravura che li contraddistingue. Da segnalare, a margine del concerto, la possibilità di partecipare alla camminata a cura di Trekking Colli Piacentini (info al numero 3337324127).