“Appennino: nuovi viaggi, mestieri, stili di vita” Sabato incontro e dibattito a Cerignale

Ultimo appuntamento con #VivalAppennino 2021, la rassegna organizzata nell’ambito di “Transumanza libri e lettori in movimento” dall’associazione piacentina Nuovi Viaggiatori.

Sabato 21 agosto, dalle 16, a Cerignale si terrà l’incontro dal titolo “Appennino: nuovi viaggi, mestieri, stili di vita”. L’evento, moderato da Adele Boncordo e Anna Leonida del direttivo associativo dei Nuovi Viaggiatori, vedrà la partecipazione di Giuseppe Magistrali, esperto di turismo sociale e direttore del distretto Asl ponente e di Greta Bernardi (Progetto Youth Worker) oltre che di alcune/i giovani imprenditrici e imprenditori.

“Questo incontro dimostra l’attenzione che quest’anno vogliamo ulteriormente rafforzare su temi che ci vedono impegnati da tempo e che l’emergenza pandemica nei fatti ha reso ancora più necessari – dichiara Adele Boncordo, presidente dei Nuovi Viaggiatori -. La recente realtà dell’Appennino rivela che il mondo giovanile in Italia non è fatto solo di cervelli in fuga verso l’estero, ma anche di ragazze e ragazzi che collocano il loro progetto di vita e di lavoro in un territorio fino a ieri dimenticato o letto solo in termini di difficoltà. Occorre cambiare prospettiva, perché il margine può farsi centro, se riscoperto con attenzione e rispetto. Quello che i giovani stanno facendo”.