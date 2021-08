Archistorica, domenica 29 agosto camminata alla scoperta dei “segreti” di Vernasca

E’ vero che sul colle di Vernasca sorgeva un poderoso borgo fortificato alto-medievale? Cosa rimane di questo antico fortilizio? E’ vero che le sue prime notizie risalgono all’Anno Mille? Per quale ragione i diplomi imperiali del secolo XI affermano che il castello di Vernasca era sorto “contro le violenze dei malvagi pagani”? E’ vero che il borgo era dotato di un’antica pieve dedicata alla Madonna? Cosa rimane dell’antica chiesa e dei suoi pregevoli affreschi?

Tante domande a cui – domenica 29 agosto – proverà a rispondere l’associazione “Archistorica” con la camminata “Castrum contra paganos – le antiche rovine della rocca e della pieve romanica di Vernasca”. L’Architetto Manrico Bissi condurrà i partecipanti all’iniziativa in un affascinante percorso nel cuore del borgo di Vernasca, per riscoprire le tracce dell’antico castello imperiale, e le imponenti rovine della pieve alto-medievale. Le visite – informano gli organizzatori – si terranno a piccoli gruppi a numero chiuso, strettamente su prenotazione scritta (mail archistorica@gmail.com o Whatsapp al 331 9661615) ed è raccomandato l’uso della mascherina.

Di seguito gli orari per l’evento di domenica 29 agosto (ritrovo in Piazza della Vittoria a Vernasca)

Turno A: ritrovo ore 9,30. Visita ore 9,45/11,15.

Turno B: ritrovo ore 11,15. Visita ore 11,30/13,00.

Turno C: ritrovo ore 14,45. Visita ore 15,00/16,30.

Turno D: ritrovo ore 16,30. Visita ore 16,45/18,15.

INFO PRENOTAZIONE E PREZZI – Per iscriversi occorre specificare sempre: tutti i nominativi completi dei partecipanti; orario preferito e seconda e terza scelta; un numero di cellulare di riferimento, obbligatorio per ogni nucleo familiare. Contributo per i Soci Archistorica 2021: € 5,00 ; per le altre persone € 5,00 + tessera associativa 2021 (€ 4,00 valida fino al 31-12-2021); gratuito per bambini e ragazzi accompagnati da un adulto. Inoltre – informano gli organizzatori dell’evento-, di concerto con l’amministrazione comunale del Borgo, tutti i partecipanti alla camminata di Archistorica a Vernasca, potranno usufruire di 1 euro di sconto sulla mostra recentemente inaugurata a Vigoleno su “Rembrandt – le acqueforti”, nella splendida cornice dell’Oratorio delle Grazie (solo per la mostra, obbligo di esibire il green pass). Per chi lo desidera, è poi disponibile un menù fisso presso l’albergo-ristorante “Il Turista”, all’ingresso del paese (via Marconi n. 35) con posti all’aperto: antipasto di salumi piacentini, primo tipico, dolce, acqua, vino e caffé a 18,00 euro.