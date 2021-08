Assigeco, al via gli allenamenti da lunedì 23 agosto

IL CAMPUS DI CODOGNO RIAPRE LE PORTE: L’UCC ASSIGECO PIACENZA INIZIA GLI ALLENAMENTI LUNEDI’ 23 AGOSTO

Inizia ufficialmente la nuova stagione dell’Assigeco: lunedì pomeriggio alle 18 il coach Stefano Salieri, con gli assistenti Gabriele Grazzini e Fabio Farina, guiderà il primo allenamento ufficiale della squadra che si prepara ad affrontare la decima stagione in A2. Il raduno del gruppo biancorossoblu inaugura l’anno sportivo 2021/2022 corollario di un’estate molto impegnativa a livello societario. «Beh, possiamo dirlo: finalmente si torna a vivere il basket giocato nel nostro “Campus”, anche se per ora a livello di allenamenti: gli ultimi tre mesi sono stati veramente intensi per via del lavoro svolto sul mercato e per tutti gli aspetti organizzativi e logistici. Abbiamo cercato di sistemare ogni dettaglio nel modo migliore per affrontare nel modo giusto la nuova annata sportiva – afferma Alessandro Pagani, diesse dell’Assigeco -. Il lavoro svolto si è concentrato principalmente sull’assemblaggio del roster della formazione di A2, basato sulla filosofia societaria di puntare su una squadra giovane che possa affrontare con energia ed entusiasmo ogni giorno dell’anno».

Conferme di peso e arrivi di talento: l’Assigeco ha messo insieme una miscela tecnica molto interessante. «La base è formata dai ragazzi già con noi lo scorso anno, Sabatini, Cesana, Guariglia e Gajic, ai quali si aggiungono Deri, Querci, Galmarini e Seck più i due americani, Carr e DeVoe, all’esordio assoluto in Italia ma, nonostante la giovane età (sono entrambi del ’95) già con esperienza di campionati europei. Adatti, pensiamo, al nostro tipo di gioco e al roster – continua il dirigente codognese -. Siamo soddisfatti dell’attività svolta sul mercato con il coach Stefano Salieri (confermato ndr) e ai suoi due nuovi assistenti: Gabriele Grazzini e Fabio Farina. Uno staff tecnico di valore, importante per il campionato. Il “Campus” rimane la nostra base operativa, il cuore del mondo Assigeco: c’è la voglia di fare tutto al meglio per un campionato ricco di soddisfazioni nella consapevolezza di dover sudare ogni risultato giorno per giorno».

La novità è rappresentata dai due giocatori aggregati al gruppo rossoblu: Davide “Dada” Pascolo, ex Trento e Milano, e il nigeriano Joseph Paulinus (classe 2002). Le sedute di allenamento al “Campus” programmate sul doppio turno giornaliero, atletica alla mattina, basket il pomeriggio, saranno intervallate da una serie di amichevoli e dalle gare di SuperCoppa. Il primo “scrimmage” è in calendario sabato prossimo (28 agosto) contro la Pallacanestro Crema; il secondo il 1° settembre con il Fiorenzuola: entrambi al “Campus” con diretta integrale su Facebook. Il 4 settembre c’è la trasferta a Castel San Pietro, la città di coach Salieri, per l’amichevole con Ravenna prima del trittico settembrino di gare di SuperCoppa: “derby” con la Bakery Piacenza (12) poi “on the road” con Treviglio (15) e Cantù (19). L’amichevole con Cento (25 settembre) chiude gli impegni di precampionato in vista dell’esordio di regular season con Udine.

