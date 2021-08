“Atleti al tuo fianco”, Pallavolo Sangiorgio incontra il dottor Tagliapietra

Pallavolo Sangiorgio ed “Atleti al tuo Fianco”, prosegue la sinergia. Mancano ancora pochi giorni allo start della stagione 2021/2022 della formazione piacentina nel campionato nazionale di serie B2 (terzo consecutivo), girone G, con il raduno, fissato per venerdì 20 agosto alla Bellotta di Pontenure, località Valconasso. Non solo preparazione fisica e tattica per la squadra di coach Matteo Capra, nel programma giornaliero di venerdì 20 agosto – alle 11.30 – dopo la prima seduta di allenamento, sarà organizzato un incontro con il dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo specializzato in alta formazione di psiconcologia, responsabile dell’associazione “Atleti al tuo fianco”, patrocinata dall’Arenbì Onlus, che mette in sinergia lo sport e la lotta contro il cancro.

Il dottor Tagliapietra, dunque, presenterà alle atlete e staff tecnico albiceleste piacentino il progetto oncologico dell’ospedale di Montichiari (Brescia) e gli obiettivi di “Atleti al Tuo Fianco”: trasformare il cancro da argomento medico a tema sociale, per analizzarne non solo l’aspetto prettamente scientifico ma anche quello di convivenza quotidiana con la malattia. In questo senso lo sport diventa non più fine ma mezzo, attraverso il quale un essere umano si avvicina ad un altro essere umano, con storie completamente diverse nelle quali si viene chiamati a lottare per raggiungere grandi obiettivi. A mani unite per stare vicini, con il sorriso per sostenere: anche questa è lotta contro il cancro.