Incidente stradale nella tarda mattinata del 17 agosto lungo la strada Valnure, all’altezza di Albarola: una Fiat 500 L – per ragioni ancora da chiarire – è uscita di strada impattando contro una pianta e finendo la corsa nel canale a lato della carreggiata. Non vi sono altri mezzi coinvolti.

Alla guida una donna di 43 anni che proveniva da Vigolzone in direzione di Pontedellolio: sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto la conducente dalla vettura; successivamente è stata soccorsa dai sanitari, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Nure, l’auto infermieristica del 118 di Piacenza e l’elisoccorso, decollato da Parma, che è atterrato sulla carreggiata stradale.

Foto 2 di 2



Il traffico è stato deviato in entrambe le direzioni nel centro abitato di Albarola per consentire l’atterraggio di EliParma e l’intervento dei soccorritori. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero, sul posto anche il comandante Paolo Giovannini. In ausilio una pattuglia della polizia stradale di Piacenza. La donna ferita è stata portata al Maggiore di Parma, le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.