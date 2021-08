Travolto sulla sua handbike, muore a 29 anni. Nel 2012 l’incidente in moto sulla stessa strada

Tragico incidente nella mattina del 16 agosto, intorno alle 8, lungo la strada provinciale Valnure al bivio per Biana in provincia di Piacenza, tra Bettola e Pontedellolio.

Ha perso la vita un giovane di 29 anni, Davide Barbieri, che a bordo della sua handbike, è stato investito da una Fiat Punto.

Nel febbraio del 2012 a Recesio, sempre lungo la strada Valnure a non troppa distanza dallo scontro fatale di oggi, Davide Barbieri era rimasto coinvolto in un altro grave incidente in sella alla sua moto. A seguito di quel sinistro aveva riportato gravi traumi e trascorso otto mesi in coma. Poi la riabilitazione e la ripresa graduale dell’autonomia, fino alla passione per l’handbike, sulla quale percorreva spesso la strada dove si è verificato il tragico incidente.

Sul posto i soccorsi con l’ambulanza Pubblica Assistenza di Pontedellolio, auto infermieristica del 118 di Farini e l’elisoccorso da Parma, che si sono prodigati per salvare il ragazzo. Hanno tentato di rianimarlo per un’ora ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale Alta Val Nure, in ausilio ai colleghi della Unione Val Nure Val Chero e ai carabinieri di Pontenure e Bettola.

La provinciale della Valnure è rimasta chiusa al traffico, come ha reso noto la società Anas in una nota, fino alla tarda mattinata per consentire i soccorsi e tutti i rilievi di rito. Il magistrato di turno Matteo Centini ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.