Avis Podenzano premia i suoi volontari. Due serate su donazione del sangue e corretta alimentazione

Per la ripresa settembrina Avis Podenzano, in collaborazione con il Comune di Podenzano, organizza due serate informative sulla donazione di sangue e sulla corretta alimentazione. Fra i due incontri, Avis Podenzano festeggerà i volontari più longevi con una cerimonia ufficiale.

Si comincia venerdì 3 settembre alle ore 21 in Piazza Nuova con “L’importanza della donazione di sangue nel periodo che stiamo vivendo”. Ad intervenire, il dottor Luigi Cavanna, direttore del Dipartimento di Onco-ematologia dell’azienda Usl di Piacenza. Lunedì 6 settembre alle ore 21 si parlerà invece di stili di vita sani con la nutrizionista Barbara Barba nell’incontro intitolato “Domande, dubbi e ricette sull’alimentazione del donatore”. Una serata che prevede una dimostrazione di cucina a cura di Masterkids Italia. Il giorno prima, domenica 5 settembre alle 17:30, sempre in Piazza Nuova, Avis Podenzano celebrerà i propri volontari con la consegna delle benemerenze ai soci che hanno raggiunto un determinato numero di donazioni.

“Fare informazione e promuovere l’Associazione sul territorio resta la nostra priorità – spiega Matteo Caprioli, presidente di Avis Podenzano -. Abbiamo invitato dei professionisti in grado di fugare ogni dubbio in merito alla necessità di donare. Vogliamo ripartire dai “fondamentali”. “Si ricorda – informa Avis – che per accedere all’area dibattiti è indispensabile la presentazione del “Green pass” o di un tampone negativo delle ultime 48 ore all’arrivo”.