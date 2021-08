Balzo in avanti dei contagi, salgono a 293 (+43,6%). “Situazione preoccupante”

Balzo in avanti dei contagi, dopo la tregua della scorsa settimana. Sono state 293 le nuove diagnosi registrate negli ultimi sette giorni (23 – 29 agosto) in provincia di Piacenza, contro le 204 di quella precedente (+ 43,6%). Il tutto a fronte di circa 10510 tamponi effettuati (positivo il 2,8 % dei test).

E’ quanto viene riportato nell’ultimo report Ausl (LEGGI) sull’andamento dell’epidemia sul territorio. Il numero dei contagi cresce più velocemente che in Emilia Romagna, (6,9%%) e Lombardia (12,5%). Il dato nazionale fa segnare un 3,7%. Sono 38 le persone attualmente ricoverate in ospedale per complicanze legate al covid. “Il vaccino aiuta – sottolinea il direttore generale Ausl Luca Baldino – a proteggere dall’aggravarsi delle condizioni”.

103 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 103 positivi ogni 100mila abitanti (erano 72 la settimana precedente), valore superiore alla media regionale (90) e della Lombardia (37). L‘incidenza maggiore si conferma nella fascia 18-40 anni (213 casi ogni 100mila abitanti), seguita da quella 0-17 (177).

DECESSI – Rispetto alla precedente, nell’ultima settimana sono stati registrati 5 decessi.

USCA – 197 le segnalazioni di sospetti casi Covid giunte alla centrale Usca negli ultimi sette giorni, in aumento rispetto alla settimana precedente

CRA – Negli ultimi sette giorni sono 5 i nuovi contagi nelle Cra. Si tratta di operatori (asintomatici e già vaccinati) e non di ospiti.

QUARANTENA – In leggero calo – complessivamente – il numero delle persone attualmente in quarantena o isolamento, passate in sette giorni da 1054 a 1016.

OSPEDALE – Sei la media giornaliera degli accessi al Pronto Soccorso di pazienti covid-like, mentre sono due i ricoveri in terapia intensiva. Il numero complessivo cresce rispetto alla scorsa settimana: da 30 a 38.

VACCINAZIONI – Prosegue intanto la campagna vaccinale sul territorio: sono state somministrate complessivamente 376.445. Gli assistiti con almeno una dose salgono a 199.380 (su 283.045); la percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione vaccinabile è del 77,4%.