Beach Volley, squadre piacentine in evidenza al torneo di Igea Marina

Il Comune Bellaria Igea Marina e l’ente sportivo Kiklos sono scesi in campo con un evento Open inedito di Beach Volley: il BVpinK 3×3 maschile e femminile e 2×2 maschile nelle giornate di sabato 31 luglio e domenica 1 Agosto .

“Dopo un anno lontani dai nostri tornei – commenta Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos – reinventarsi è la parola d’ordine. Abbiamo pensato che in occasione del weekend dedicato a una delle notti più famose di tutta l’estate, giocare a Beach Volley fosse un ingrediente in più“. Nella rosa cornice del Beky Bay a Igea Marina, la coppia Draghi-Perelli ha conquistato un terzo posto assoluto nel torneo 2×2 Maschile dando mostra di tenacia ed esperienza cedendo solamente alle forti coppie romagnole. Nella categoria 3×3 Maschile Dallavalle, Rossella, Panizzari coadiuvati a rotazione da Draghi e Perelli sono riusciti a salire sul gradino più basso del podio sfiorando per un soffio la finalissima (semifinale persa 25-23 su un set unico).