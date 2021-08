Biblioteche comunali, orari e chiusure del mese di agosto

Sono in vigore da oggi, lunedì 2 agosto, gli orari estivi delle Biblioteche del Comune di Piacenza che saranno validi fino a fine mese.

Per quanto riguarda la sede centrale di via Carducci – che osserverà la chiusura per ferie da giovedì 5 a sabato 21 agosto compresi – i servizi saranno accessibili il lunedì dalle 14 alle 19, martedì e mercoledì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 9 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 13. La sezione Ragazzi Giana Anguissola, anch’essa chiusa al pubblico da giovedì 5 e con riapertura prevista martedì 24 agosto, sarà operativa il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, nonché il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Alla Biblioteca Dante, chiusa da oggi sino al 15 agosto, sarà possibile rivolgersi da lunedì 16 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, giovedì e venerdì anche dalle 15 alle 19. Gli orari della Farnesiana, chiusa invece dal 16 al 31 agosto, sono i seguenti: lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13. La Biblioteca Besurica – chiusa per ferie dal 5 al 21 agosto compresi – è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19, mentre martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

Tutti gli orari aggiornati possono essere consultati consultati sul sito web www.passerinilandi.piacenza.it.