“Sono contento che si sia potuto difendere il festival di Bobbio e, più in generale, Fare Cinema, perché per me il lavoro svolto dai registi con i giovani e con i critici è altrettanto importante. Spero che il prossimo anno, sempre che ci siano le condizioni economiche e lo spazio adatto, il festival si possa arricchire con una restrospettiva, dedicata ad esempio al cinema italiano”.

E’ l’auspicio di Marco Bellocchio, nel chiudere la 24esima edizione del Bobbio Film Festival, andato in scena nonostante le difficoltà legate alle limitazioni covid (il sindaco Roberto Pasquali si è impegnato in prima persona nel controllo del cosiddetto green pass), in versione ridotta e con serate sempre da tutto esaurito, grazie al prezioso lavoro svolto dalla Fondazione Fare Cinema e della sua direttrice, Paola Pedrazzini.

Nella serata del 28 agosto si è tenuta la premiazione del festival, con il bis dei fratelli D’Innocenzo con “Favolacce”, già vincitori dell’edizione 2018, e “Miss Marx”, di Susanna Nicchiarelli, che si aggiudicano rispettivamente il Gobbo d’oro e il Gobbo d’argento.

Assegnato anche il premio Libertà a “La terra dei figli” e i riconoscimenti ai futuri critici cinematografici: il premio Lions, dedicato alla memoria di Beppe Ciavatta amico della famiglia Bellocchio, è andato a Lorenzo Infanti, studente del corso di critica cinematografica organizzato da Fare Cinema, mentre Carola Pattarini ha vinto il contest organizzato, la scorsa primavera, dal liceo Gioia e dalla Fondazione Fare Cinema per l’iniziativa “L’ora di religione”.

Ma il Bobbio Film Festival guarda avanti, verso le nozze d’argento che saranno festeggiate il 2022, come ha ricordato Enrico Magrelli durante la serata di ieri, conclusa con la proiezione dei corti girati a Bobbio negli anni scorsi con Gianni Amelio (presente in sala) e Giorgio Diritti, in video collegamento.

Il prossimo anno, quindi, il festival potrebbe arricchirsi con una retrospettiva, e Bellocchio suggerisce già il primo regista al quale potrebbe essere dedicata: Peter Del Monte, mancato recentemente. “Un regista molto importante – ha detto Bellocchio -, che ha fatto dei film molto belli e ha avuto una carriera discontinua. Oppure altri protagonisti potrebbero essere i registi Paolo Benvenuti o Franco Piavoli. Se ci potesse essere la possibilità di avere a disposizione due sale, si potrebbe dare al festival un palpito più collettivo, più complesso e in cui ci sono anime diverse. La Fondazione Fare Cinema, grazie a un lavoro straordinario di Paola Pedrazzini, vive in una prospettiva più ampia e avrà delle possibilità di espandersi ancora di più”.

“A mia volta ringrazio Marco per aver riconosciuto il lavoro svolto dalla fondazione, e sottolineato l’idea di crescita di questa realtà – aggiunge Paola Pedrazzini – che io curo con grandissimo entusiasmo. Abbiamo discusso proprio oggi dell’idea di organizzare, a partire dall’anno prossimo, una retrospettiva. Adesso c’è Fare Cinema, il corso di critica cinematografica, il festival…mi piacerebbe poter offrire dei momenti di arricchimento culturale. Bellocchio ha suggerito Peter Del Monte, non so se inizieremo proprio con lui, di certo inizieremo a lavorarci da questo inverno. Quella di quest’anno è stata un’edizione particolare, l’orizzonte delle attese era veramente incerto: abbiamo ridotto i film e il numero dei posti a sedere, cambiato le date… Abbiamo lavorato mossi da grande entusiasmo, pur con l’incertezza della risposta che avremmo avuto: per fortuna i nostri timori sono stati smentiti, e anzi l’accoglienza che abbiamo ricevuto a Bobbio è stata meravigliosa. Ringrazio tutta la comunità del festival e i miei compagni di viaggio: il Comune di Bobbio, partner dell’iniziativa, la Regione Emilia Romagna, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, gli sponsor tecnici e il pubblico, una vera e propria comunità che ci segue con affetto”.