Bobbio Film Festival, stasera la cerimonia di premiazione

Bobbio Film Festival, è tempo dei saluti e dell’arrivederci alla prossima edizione. Stasera, sabato 28 agosto, si terrà la serata conclusiva della manifestazione, con la consueta cerimonia di premiazione, per poi lasciare spazio ai ‘corti’ realizzati durante i corsi di alta formazione cinematografica, organizzati negli ultimi anni da Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini.

La prima opera in proiezione è Passatempo, per la regia di Gianni Amelio, con la partecipazione di Renato Carpentieri e Daouda Sissoko.

LA TRAMA

Il passatempo di un anziano sono le parole crociate su La Settimana Enigmistica. Ci gioca ripetutamente con un ragazzo di colore, tra immaginazione e realtà. Uno dei due a turno ha sempre un’arma a portata di mano. Non essere all’altezza del passatempo può rivelarsi questione di vita o di morte.

Il rapporto con gli immigrati è inevitabilmente asimmetrico, come un gioco mortale. La parabola di Amelio, che sintetizza le questioni di fondo de Lamerica e La tenerezza nello spazio allegorico e onirico di un cortometraggio, non potrebbe essere più lucida, trasparente, feroce nel suo parlare dell’indicibile razzismo contemporaneo, addirittura ludico nella sua estrema pericolosità.

Il secondo corto in proiezione è Se posso permettermi, per la regia di Marco Bellocchio, protagonisti Fausto Russo Alesi, Pier Giorgio Bellocchio, Giorgia Iolanda Barsotti, Eugenia Delbue, Federica Ombrato, Giorgia Fasce.

LA TRAMA

Chi è l’uomo che si aggira nel piccolo borgo interpellando donne sconosciute e dispensando osservazioni impietose? Non ha altra scelta dal momento che la furia di un tempo in lui ha ceduto il posto all’immaginazione e al vaglio di quei minimi dettagli che fanno di lui un osservatore premuroso piuttosto che un attore della vita.

In questo piccolo film è concentrato l’intero universo di Bellocchio che spesso e volentieri si manifesta attraverso maschere pirandelliane come quella del protagonista. L’attenzione per i particolari infinitesimali corrisponde a una vocazione dell’autore che da sempre sceglie i percorsi indiziari per esplorare con pungente propensione allusiva le persistenti zone d’ombra della storia italiana.

L’ultimo corto della serata è Zombie, di Giorgio Diritti (direttore dell’edizione 2021 del corso Fare Cinema), con Elena Arvigo e Greta Buttafava.

LA TRAMA

Inutilmente il giorno di Halloween Camilla all’uscita da scuola si illude che ad aspettarla ci sia suo padre. C’è sua madre Paola che le preannuncia una sorpresa per quel giorno speciale. A casa traveste la figlia da zombie per andare casa per casa all’insegna del motto “dolcetto o scherzetto”. Ma c’è ben poco da divertirsi, se la visita della piccola bambina mascherata ha un secondo fine.

Giorgio Diritti condensa in una piccola vicenda di tensioni coniugali la consueta predisposizione a guardare con gli occhi dei bambini, che spesso, come in questo caso, al sopraggiungere della vigilia di Ognissanti, sono le vittime designate: allusivamente indossando abiti da “morti viventi” fungono da testimoni silenziosi di un mondo irrimediabilmente compromesso nel profondo dagli adulti.