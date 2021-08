Bobbio omaggia Gino Strada. Daniela Aschieri premiata ‘Piacentina dell’anno’

L’ultimo appuntamento con la Settimana della Letteratura di Bobbio, si è aperto con l’omaggio e il ringraziamento a Gino Strada, fondatore di Emergency e medico attivista sempre dalla parte degli ultimi, scomparso nella giornata del 13 agosto.

La serata è proseguita con la premiazione della dottoressa Daniela Aschieri, primario di Cardiologia dell’Ospedale di Piacenza e Presidente di Progetto Vita. Aschieri è stata premiata da Daniela Gentili, di Edizioni Pontegobbo e Roberto Pasquali, sindaco di Bobbio, come Piacentina dell’anno 2021 per il suo ruolo importante nella sanità piacentina e il decisivo contributo all’approvazione della legge nazionale numero 1441 sui defibrillatori, attesa da 20 anni; ha portato infatti il “Modello Piacenza” in Parlamento per far passare una legge moderna che consente a tutti l’uso dei defibrillatori salva-vita. La serata, condotta da Gaetano Rizzuto, è stata animata dall’intrattenimento musicale “Head and heart” acoustic duo di J.C. Cinel e Davide Dabusti.

Si è chiusa così la XIV edizione dell’ormai consolidata manifestazione letteraria, divenuta appuntamento fisso ed atteso dell’estate bobbiese.