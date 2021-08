Buoni spesa per le famiglie in difficoltà, la donazione del Sovrano Militare Ordine di Malta

Buoni spesa per le famiglie in difficoltà: la consegna alla Caritas diocesana.

“In risposta alla povertà che coinvolge sempre più famiglie del territorio piacentino – spiega l’ente caritativo in una nota -, come già avvenuto nei mesi precedenti, la delegazione per l’Emilia Occidentale del Sovrano Militare Ordine di Malta rappresentata sul territorio da Alberico Nicelli ha effettuato in occasione della ricorrenza del 24 di giugno S. Giovanni patrono dell’Ordine una nuova e significativa donazione di buoni spesa. La consegna alla Caritas Diocesana di Piacenza Bobbio è avvenuta presso la sede di Via Giordani a Piacenza”.

“Tale gesto – continua la Caritas – è espressione, come ha sottolineato nell’occasione il Direttore della Caritas Diocesana Diacono Mario Idda, di un legame stabile e continuativo tra la Caritas ed il Sovrano Militare Ordine di Malta e della loro attenzione nei confronti delle tante famiglie in situazione di povertà”.