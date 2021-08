Cade con la moto, trasportato in volo all’ospedale di Parma

Sabato pomeriggio funestato da gravi incidenti nel piacentino.

A Celleri di Carpaneto è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Pavullo nel Frignano, per soccorrere un motociclista rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta. Da quanto è stato possibile apprendere, il fatto sarebbe avvenuto mentre il centauro stava svolgendo una esercitazione di guida in fuoristrada. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e l’autoinfermieristica del 118 di Roveleto: dopo le prime cure, il motociclista è stato affidato all’equipaggio dell’elisoccorso per il trasporto in volo in codice rosso all’ospedale Maggiore di Parma.

Sempre nel pomeriggio un grave incidente ha coinvolto un altro centauro, che si è scontrato con un’auto mentre viaggiava lungo la Statale 45 alle porte di Rivergaro.