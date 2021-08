Cade in strada e batte il volto sull’asfalto, grave un uomo

Sono gravi le condizioni di un uomo soccorso nel pomeriggio del 10 agosto, sembra a seguito di una caduta.

E’ accaduto poco prima delle 18.30 in via Vaiarini a Piacenza, nei pressi dei giardinetti: da quanto si è appreso, a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto l’uomo, di circa 50 anni, cadere a terra mentre camminava in strada sbattendo violentemente il volto a terra. Sul posto si sono portati rapidamente i soccorsi, con l’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’autoinfermieristica del 118: dopo le prime cure, il ferito è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso cittadino.