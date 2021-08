Cadeo Carpaneto, Asia Zanardini nona a Noventa di Piave

Piazzamento in Veneto per il settore femminile del Cadeo Carpaneto, protagonista domenica 22 agosto nella Giornata Rosa a Noventa di Piave (Venezia).

Nella corsa per Donne Esordienti, il sodalizio piacentino presieduto da Mauro Veneziani si è messo in luce con la bresciana Asia Zanardini, nona nella corsa vinta in volata da Chantal Pegolo, all’ottavo centro stagionale.

Risultati

Donne Esordienti Noventa di Piave: 1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) 36 chilometri in 1 ora 23 secondi, media 35,771 chilometri orari, 2° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’), 3° Giulia Zambelli (Valcar Travel & Service), 4° Agata Campana (Unione ciclistica Lupi), 5° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service), 6° Susan Paset (Young Team Arcade), 7° Rebecca D’Apollonio (Young Team Arcade), 8° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service), 9° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto), 10° Silvia Ciaghi (Team Femminile Trentino).

Nella foto, Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto)