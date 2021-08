Cadeo Carpaneto, doppia top ten in Veneto con Zanardini e Bani

Doppia top ten in Veneto per il Cadeo Carpaneto, protagonista domenica 1 agosto a Meduna di Livenza (Treviso) con la formazione Donne Esordienti. Le bresciane Asia Zanardini e Desirée Bani hanno chiuso rispettivamente all’ottavo e al nono posto della graduatoria delle Esordienti secondo anno. Nella parte conclusiva della corsa, la Zanardini si è messa in luce con un tentativo di fuga assorbito a circa due chilometri dal termine.

Risultati

Donne Esordienti Meduna di Livenza: 1° Siria Trevisan (Conscio Pedale del Sile) 30 chilometri in 51 minuti 3 secondi, media 35,260 chilometri orari, 2° Susan Paset (Young Team Arcade), 3° Anastasia Durigon (Young Team Arcade), 4° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile), 5° Camilla Murro (Libertas Ceresetto), 6° Silvia Ciaghi (Team Femminile Trentino), 7° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti), 8° Giada Silo (Scuola ciclismo Vo’), 9° Rebecca D’Apollonio (Young Team Arcade), 10° Giada Fornasiero (Mazzano).

Classifica Donne Esordienti secondo anno: 1° Siria Trevisan (Conscio Pedale del Sile), 2° Susan Paset (Young Team Arcade), 3° Anastasia Durigon (Young Team Arcade), 4° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile), 5° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti), 6° Giada Silo (Scuola ciclismo Vo’), 7° Giada Fornasiero (Mazzano), 8° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto), 9° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto), 10° Camilla Grolla (Cycling Team Petrucci).

Classifica Donne Esordienti primo anno: 1° Camilla Murro (Libertas Ceresetto), 2° Silvia Ciaghi (Team Femminile Trentino), 3° Rebecca D’Apollonio (Young Team Arcade), 4° Christine Valseschini (Mazzano), 5° Clarissa Laghi (Elettra Trentino Cycling Academy), 6° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 7° Carlotta Petris (Libertas Ceresetto), 8° Asia Baistrocchi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 9° Lucia Scapini (Luc Bovolone), 10° Noemi Tosin (Breganze Millenium).

Nella foto, Desirée Bani – in maglia giallorossa di campionessa regionale – e Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto)