Week end di fine estate con temperature godibili e qualche nuvola anche sul piacentino. Lo dicono le previsioni meteo di Arpae.

Sabato 28 agosto – Al mattino rapido transito di un sistema nuvoloso con precipitazioni irregolari, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, in spostamento da ovest verso est. I fenomeni risulteranno più significativi sui rilievi e in Romagna. Ampie schiarite dal pomeriggio. Temperature minime in lieve flessione, con valori compresi tra 16 e 18 gradi e localmente inferiori nelle aree di aperta campagna; massime in aumento, con valori intorno a 25/26 gradi sulle pianure emiliane e tra 22 e 24 gradi sulla Romagna.

Domenica 29 agosto – In prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo modesto sviluppo di nubi cumuliformi sul settore orientale e lungo la costa nella prima parte della giornata e nelle ore pomeridiane lungo i rilievi. Temperature minime in ulteriore lieve calo, con valori compresi tra 15 e 17 gradi nei centri urbani e leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna; massime in lieve aumento, con valori attorno a 26/27 gradi nell’entroterra e locali punte superiori e 24/25 gradi sul settore costiero.