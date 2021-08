Ancora caldo nel weekend a Piacenza.

Sabato 21 e domenica 22 agosto – le previsioni Arpae – sono attese due giornate con temperature massime tra i 33-34 gradi in pianura e intorno ai 29 gradi sui rilievi. Sabato si prevede cielo in prevalenza sereno, anche se nel pomeriggio non è da escludere qualche pioggia di breve durata sui rilievi, mentre domenica è atteso un incremento della nuvolosità.