Serie C: per il Piace debutto al Garilli contro il Trento, Fiorenzuola a Salò. Derby alla 14esima

Piacenza al Garilli contro il Trento, Fiorenzuola in trasferta sul campo della Feralpisalò. Sono queste le prime sfide per le squadre piacentine nel prossimo campionato di Serie C. Dopo la definizione dei gironi, lunedì sera la Lega Pro ha diramato i calendari ufficiali per la stagione 2021/2022.

Dopo l’esordio la squadra di Scazzola affronterà una doppia trasferta contro Virtusvecomp Verona e Triestina; quindi le sfide con Pro Patria, Mantova e Legnago. I rossoneri di Tabbiani alla seconda giornata saranno impegnati in casa contro il Renate, quindi altro impegno interno con l’Albinoleffe. Dalla quarta alla sesta il Fiorenzuola se la vedrà nell’ordine con Pro Sesto, Seregno e Padova. Il derby è in programma alla 14esima giornata, gara d’andata il 14 novembre, ritorno il 20 marzo 2022. Piacenza e Fiorenzuola – lo ricordiamo – sono entrambe inserite nel Girone A. Il Campionato inizierà il 29 agosto 2021 e si concluderà il 24 aprile 2022.

Questa la prima giornata

Feralpisalò-Fiorenzuola

Giana Erminio-Pro Sesto

Legnago-Mantova

Pergolettese-Juventus U23

Piacenza-Trento

Pro Patria-Albinoleffe

Pro Vercelli-Lecco

Renate-Padova

Sudtirol-Virtus Verona

Triestina-Seregno

Di seguito la composizione dei tre gironi

GIRONE A – Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, Trento, Triestina, Virtus Verona.

GIRONE B – Ancona-Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Vis Pesaro, Virtus Entella, Viterbese, X (Fano o Pistoiese).

GIRONE C – ACR Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.