Canottieri Ongina, con la conferma di Henry Miranda si chiude il mercato. Al via il raduno

Una conferma di peso per completare il roster. La Canottieri Ongina chiude il mercato rinnovando l’accordo con l’opposto Henry Miranda, classe 1997 di origini cubane e al suo settimo anno a Monticelli. Protagonista nella scorsa stagione che ha visto i piacentini arrivare fino alla finale per l’A3, Miranda schiaccerà nuovamente per i colori gialloneri, ultimo tassello del mosaico affidato quest’anno alle cure tecniche di coach Gabriele Bruni.

“Henry – spiega il direttore sportivo della Canottieri Ongina Donato De Pascali – è con noi ormai da tanto tempo e conosciamo perfettamente ogni sua minima caratteristica. Sono sicuro di non sbagliare se affermo che il suo percorso è stato fino a oggi in escalation di crescita costante, così come sono altrettanto certo che il suo ceiling sia ancora lontano dall’essere raggiunto. Se saprà offrire volontà e motivazioni massimali, per aggiungere alle indubbie peculiarità di bomber che possiede anche l’applicazione in altri fondamentali che solitamente sono meno affini con il ruolo di schiacciatore-opposto, potrà completarsi come pallavolista in modo esemplare. Sono davvero convinto che la sua energia naturale e i suoi istinti che trovano naturale spinta emotiva nel riconoscere il senso della sfida ci saranno utili per il percorso che tutti ci auguriamo possa rivelarsi il più lungo possibile”.

“Nella scorsa stagione – spiega Miranda – è stato un peccato non aver raggiunto la promozione in A3, ma questo è lo sport. Personalmente sono soddisfatto di aver disputato una bella stagione e spero di ripeterla, se possibile anche meglio. La squadra allestita a mio avviso si è rinforzata sotto vari punti di vista e sono convinto sia sulla carta più forte rispetto alla scorsa stagione, poi ovviamente la palla passerà al campo. Sono rimasto a Monticelli per il progetto ambizioso e per raggiungere la promozione che abbiamo sfiorato lo scorso anno. Sono carichissimo e non ho paura di nessuno”.

AL VIA IL RADUNO – Lunedì 30 agosto, la Canottieri Ongina si radunerà alle 18,30 al palazzetto di via Edison a Monticelli per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione.